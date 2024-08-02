Международный турнир по шахматам памяти Дмитрия Светушкина

Незаурядное событие в мире шахмат состоится на этой неделе в Кишиневе. Под эгидой Федерации шахмат Республики Молдова в центральном шахматном клубе пройдет международный турнир с участием целой плеяды гроссмейстеров из Голландии, Румынии, Болгарии, Украины и Молдовы.