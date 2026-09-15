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Тухель о победе Англии над Мексикой на ЧМ-2026: «Жалел, что не съел немного травы с «Ацтеки», чтобы сохранить частичку этого момента внутри»

Томас Тухель высказался о победе сборной Англии над Мексикой (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026. Англичане под руководством немецкого тренера стали первой командой в истории, обыгравшей мексиканцев на стадионе « Ацтека » в рамках чемпионата мира.

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