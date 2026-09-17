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Царьград

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В Кузбассе благоустроили более 90 территорий с начала года

В Кузбассе благоустроили более 90 территорий с начала года

Свыше 90 территорий приведено в порядок в Кузбассе с начала текущего года. В перечне выполненных работ — 85 общественных пространств и 12 дворовых площадок.

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