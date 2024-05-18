Паша Парфени готовит поклонникам сюрприз

Исполнитель Паша Парфени объявил о подготовке новой песни и видеоклипа. Песня называется Vecinii ("Соседи"), кроме того, артист готовит и видеоклип, который обещает стать настоящим хитом, тем более что в постановке снялись несколько наших уважаемых актеров.