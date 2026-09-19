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Царьград

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Эрдоган представит в ООН инициативы и обсудит угрозы ИИ

Эрдоган представит в ООН инициативы и обсудит угрозы ИИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 81-й сессии Генассамблеи ООН представит решения Анкары по глобальным проблемам и затронет риски искусственного интеллекта, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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