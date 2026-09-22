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Новости Липецка

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Прокуратура Липецкой области добилась жилья для сироты

Прокуратура Липецкой области добилась жилья для сироты

Прокуратура добилась пересчёта долга и прекращения исполнительного производства о взыскании 24,5 тысячи рублей с сироты из-за начислений за непригодный для проживания дом.

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