Глава МИД Франции прокомментировал отказ новых властей Сирии пожать руку Бербок

Global Look Press/Blank/dpa Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о своем желании, чтобы представители нового правительства Сирии пожали руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, однако это не было целью его поездки.
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