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Ракетное предупреждение Европе. Удары Москвы по «миротворчеству» Франции и Британии

Ракетное предупреждение Европе. Удары Москвы по «миротворчеству» Франции и Британии

Российская армия нанесла по Одессе мощный удар и тем наглядно продемонстрировала, что ждет «миротворцев» ЕС, если они рискнут высадиться на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Нельзя быть монахом и генералом одновременно!
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17 час.
Eduard
Наглосаксам порты понадобились! Ха,ха,ха! А гроб не нужен Салмеру? Наглость зашквальная!
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17 час.
Yvan
Какая-то укросволочь минусует.
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10 час.
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