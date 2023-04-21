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Алаба выбыл на 2 недели из-за надрыва икроножной мышцы. Он должен восстановиться к финалу Кубка Испании и к матчу с «Сити»

У защитника «Реала» выявлен небольшой надрыв икроножной мышцы правой ноги, из-за которого он был заменен после первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).

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