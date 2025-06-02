Собянин: Форум «Облачные города» в этом году будет посвящен роботизации

На форуме выступят более 320 экспертов их разных стран Этой осенью в Москве пройдет масштабный форум, который объединит представителей органов власти, руководителей бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений из более чем 35 зарубежных стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.