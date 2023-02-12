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«Лейкерс» подарили Кариму Абдул-Джаббару перстень с 578 бриллиантами

«Лейкерс» подарили Кариму Абдул-Джаббару перстень с 578 бриллиантами

«Лейкерс» подарили легендарному центровому Кариму Абдул-Джаббару золотой перстень в честь его выдающей карьеры и рекорда по результативности, который он удерживал почти 40 лет.

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