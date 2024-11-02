«Просто шок»: Поплавская о дьявольским шоу с мертвецами в «Крокусе» на месте гибели 145 человек Евгения КомароваНедавняя выставка «Некрополь World Russia-2024», проходившая в московском «Крокусе», вызвала резкое осуждение со стороны актрисы Яны Поплавской.