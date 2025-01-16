Отставка Белоусова из Минобороны. Желание Путина: «Грядут большие перемены»

По информации Telegram-канала INSIDER-T, в преддверии оглашения послания Федеральному собранию, запланированного на 6 марта, президент России Владимир Путин провел неформальную беседу с министром обороны Андреем Белоусовым.
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