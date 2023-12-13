«Россети» рассказали, в каких районах Псковской области ледяные «шубы» оставили жителей без света

ПСКОВ, 13 декабря, ФедералПресс. В Себежском, Невельском, Печорском и Опочецком районах проходят аварийно-восстановительные работы из-за локальных отключений электричества, сообщили «ФедералПресс» в компании «Россети Северо-Запад».
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