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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Гореева: «Халили кричал мне на финишной прямой – давай разбирай их, занимай внутренний радиус. Попыталась, но девчонки закрыли калитку»

Гореева заняла пятое место с тремя промахами.  – У меня прекрасное состояние, просто немножко, наверное, не рассчитала силы на финишный рывок.

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