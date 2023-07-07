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Брэдли Купер сделал неожиданное признание о воспитании своей дочки от Ирины Шейк

Брэдли Купер сделал неожиданное признание о воспитании своей дочки от Ирины Шейк

Актер поведал, чему научила его смерть отца. Брэдли Купер и Ирина Шейк LEGION-MEDIAС тех пор, как в 2019-м Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером, он прикладывает максимум стараний, чтобы быть лучшим отцом для их общего ребенка — шестилетней Леи.

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