Брэдли Купер сделал неожиданное признание о воспитании своей дочки от Ирины Шейк

Актер поведал, чему научила его смерть отца. Брэдли Купер и Ирина Шейк LEGION-MEDIAС тех пор, как в 2019-м Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером, он прикладывает максимум стараний, чтобы быть лучшим отцом для их общего ребенка — шестилетней Леи.