От пророков до ученых: что предсказывают России в 2024 году Евгения КомароваВ условиях глобальных перемен, пророчеств и предсказаний о судьбе мировых держав важную роль играют мнения ясновидящих и экспертов.
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