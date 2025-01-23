Каковы промежуточные итоги 3 лет СВО и перспективы ее завершения

Через месяц будет ровно три года с момента начала специальной военной операции по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, что дает право подвести некоторые ее промежуточные итоги.
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