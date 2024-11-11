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История о "говорящей бомбе" обернулась скандалом: Под удар попал командир. Но для солдат есть хорошие новости

История о "говорящей бомбе" обернулась скандалом: Под удар попал командир. Но для солдат есть хорошие новости

Фото "говорящей бомбы" - с надписью о невыплатах военным - обернулась скандалом. На уши подняли командование, в итоге увольняют лётчика первого класса и, возможно, одного из начальников.

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Комментарии
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ЕК
Елена Князева
Да,да, да. Вот прям все и получат. Как же.
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7 час.
ВК
Вад Кук
И когда за воровство хотя бы в армии расстреливать начнут , когда все украдут
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7 час.
Игорь Васиков
А тех, кто &quot;разбирался&quot; уже привлекли к ответственности?...
Ответить
32 мин.

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