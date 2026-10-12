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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА выменял Савчука у «Лады» за денежную компенсацию. Форвард набрал 10 очков в 13 матчах сезона

« Лада » обменяла нападающего Райли Савчука в ЦСКА , об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Тольяттинский клуб взамен получил денежную компенсацию.

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