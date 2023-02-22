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Небензя заявил, что расследованием по «Северному потоку» Швеция, Дания и ФРГ заметают следы

Небензя заявил, что расследованием по «Северному потоку» Швеция, Дания и ФРГ заметают следы

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что в рамках расследования по диверсиям на «Северных потоках» Дания, Швеция и ФРГ стараются замести следы и выгородить Соединенные Штаты Америки.

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