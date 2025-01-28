Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского ИИ DeepSeek

500 богатейших людей планеты потеряли около 108 млрд долларов из-за падения рынка технологического сектора, связанного с резким ростом популярности бесплатного китайского приложения для чат-ботов DeepSeek R1.
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