E-News.su

84 подписчика

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

«Здесь погибли «Толстый» и «Филин»»: история одной надписи на руинах Саур-Могилы

Возвращаясь с границы на прошлой неделе, впервые увидел высоту 277,9 после завершения разминирования сотрудниками МЧС ДНР Спасатели Республики убирали территорию разрушенного комплекса для того, чтобы подготовить её к восстановительным работам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх