«Здесь погибли «Толстый» и «Филин»»: история одной надписи на руинах Саур-Могилы

Возвращаясь с границы на прошлой неделе, впервые увидел высоту 277,9 после завершения разминирования сотрудниками МЧС ДНР Спасатели Республики убирали территорию разрушенного комплекса для того, чтобы подготовить её к восстановительным работам.
Возвращаясь с границы на прошлой неделе, впервые увидел высоту 277,9 после завершения разминирования сотрудниками МЧС ДНР Спасатели Республики убирали территорию разрушенного комплекса для того, чтобы подготовить её к восстановительным работам.
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