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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Венгрия просто обязана удивить – иначе потеряю веру в человечество». Прогноз Чернявского на матч Германия – Венгрия

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч Германия – Венгрия на Евро-2024. Автор Спортса предложил поставить на победу Венгрии с форой (1,5) за 2.

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