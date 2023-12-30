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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» прервал серию из 3 поражений подряд, обыграв «Салават»

Команде тренера Зинэтулы Билялетдинова удалось прервать серию поражений из трех игр подряд. На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 52 очка в 45 матчах.

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