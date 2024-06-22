Названы достоинства владения электромобилем в России

Рост доли электромобилей в общем автопарке России – неизбежный процесс. Глобальный тренд на сокращение использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также стремление к экологически чистому транспорту заставляют нас обратить внимание на электромобили.
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