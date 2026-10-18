Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник подвергла критике польского премьер-министра Дональда Туска после его заявления о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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