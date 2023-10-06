Житель Бричан брал тысячи долларов за незаконное пересечение границы

Всего через месяц после задержания соотечественника Пограничная полиция Северного регионального управления совместно с прокуратурой Бричан возбудила в его отношении новое уголовное дело за организацию незаконной миграции и тайного пересечения государственной границы.
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