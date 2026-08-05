Этот вопрос мучил меня долгие годы, пока я не увидела эту ситуацию изнутри, будучи в роли «спасателя» и слушателя для нескольких пар.
Любить не люблю, но жить не уйду: психология домашнего тирана
Комментарии
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ВераВерная
Психология домашнего тирана. Взгляд изнутри. Ну, возможно, так и есть. А женщине это зачем? Лечить глубокую личностную травму мужчины? Не надо, цена этого лечения слишком высока. Поэтому - уходить надо самой. И никакого спектакля не будет.
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1 м.
Майя Majesty
ВераВерная
Психология домашнего тирана. Взгляд изнутри. Ну, возможно, так и есть. А женщине это зачем? Лечить глубокую личностную травму мужчины? Не надо, цена этого лечения слишком высока. Поэтому - уходить надо самой. И никакого спектакля не будет.
Многие женины имеют низкую самооценку. Вот и получается, что терпилами быть почетно((
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1 м.
Татьяна Хлусова
ВераВерная
Психология домашнего тирана. Взгляд изнутри. Ну, возможно, так и есть. А женщине это зачем? Лечить глубокую личностную травму мужчины? Не надо, цена этого лечения слишком высока. Поэтому - уходить надо самой. И никакого спектакля не будет.
Точно. В такой ситуации лечить нужно не мужчину, а женщину, нормальную самооценку ей восстанавливать. Когда самооценка у неё нормализуется, она сама его выкинет из своей жизни пинком, вот тогда пускай он и думает, что ему делать со своими тараканами, а не хочет - пусть живёт с ними.
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1 м.
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