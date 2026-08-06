В Свердловской области пройдет Джазовый фестиваль UralTerraJazz

Международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет в Камышлове Свердловской области 8 августа. Выступления состоятся на сцене под открытым небом, участники — музыканты из Екатеринбурга, Москвы и других городов.
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