"Такие люди представляют для нас опасность", или История большой, но маленькой войны президента с олигархами
Путин анонсировал войну с олигархами в России. Отвечая на вопрос журналистов 22 декабря 2022 года, он выразился точнее:
«Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а всё там, за границей – тогда он дорожит не страной, в которой он живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах.
Комментарии
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Доживешь,если качественную водку будешь пить
Автор, выдаёте желаемое, за действительное. Между кланами олигархов идёт война всегда, это рынок своей рукой невидимой решает так. "Наше всё" один из них.
Автор не из числа ли советников президента? Если бы Сталин проводил свои планы такими же темпами (10 лет - 5 воров уехали, ещё 10 - ещё 5 грабителей), нас не было бы вообще, и автора тоже. За 30 лет правления - 3 новых самолета и то из-за санкций. Охренеть!
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