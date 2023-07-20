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"Такие люди представляют для нас опасность", или История большой, но маленькой войны президента с олигархами

"Такие люди представляют для нас опасность", или История большой, но маленькой войны президента с олигархами

Путин анонсировал войну с олигархами в России. Отвечая на вопрос журналистов 22 декабря 2022 года, он выразился точнее: «Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а всё там, за границей – тогда он дорожит не страной, в которой он живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Доживешь,если качественную водку будешь пить
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14 час.
sergmann
Автор, выдаёте желаемое, за действительное. Между кланами олигархов идёт война всегда, это рынок своей рукой невидимой решает так. &quot;Наше всё&quot; один из них.
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14 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор не из числа ли советников президента? Если бы Сталин проводил свои планы такими же темпами (10 лет - 5 воров уехали, ещё 10 - ещё 5 грабителей), нас не было бы вообще, и автора тоже. За 30 лет правления - 3 новых самолета и то из-за санкций. Охренеть!
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8 час.

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