В Крыму назвали лучших предпринимателей республики

В Алуште подвели итоги регионального конкурса «Лучший предприниматель Крыма». Напомним, что конкурс был организован Центром «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке Минэкономразвития Крыма в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».