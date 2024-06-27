В Крыму назвали лучших предпринимателей республики

В Алуште подвели итоги регионального конкурса «Лучший предприниматель Крыма». Напомним, что конкурс был организован Центром «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке Минэкономразвития Крыма в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии