Глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины призвал к проведению высококачественных дисциплинарных проверок

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си во вторник призвал улучшить организацию и планирование для проведения высококачественных дисциплинарных проверок.
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