На Кубани задержали бывшего израильского военного за планы воевать на стороне Украины

Ланзмана Юваля предостерегли о недопустимости таких действий, выдворили из России и закрыли въезд в странуСотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина Израиля Ланзмана Юваля, служившего в армии еврейского государства, за намерение вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против России.