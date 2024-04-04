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На Кубани задержали бывшего израильского военного за планы воевать на стороне Украины

На Кубани задержали бывшего израильского военного за планы воевать на стороне Украины

Ланзмана Юваля предостерегли о недопустимости таких действий, выдворили из России и закрыли въезд в странуСотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина Израиля Ланзмана Юваля, служившего в армии еврейского государства, за намерение вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против России.

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