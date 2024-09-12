❗️Аксёнов освободил Айдера Типпа от должности председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Соответствующий указ опубликован на сайте с Указами Главы Крыма.
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❗️Аксёнов освободил Айдера Типпа от должности председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Соответствующий указ опубликован на сайте с Указами Главы Крыма.