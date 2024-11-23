Десятки боевиков ВСУ поджарило «Солнцепеком»: Карта специальной военной операции на Украине на 23 ноября 2024 года Юлия СоколоваДля тех, кто следит за ходом Специальной военной операции, актуальная онлайн карта боевых действий становится незаменимым инструментом.