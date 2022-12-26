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  • Татьяна Новикова
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Бодипозитив или уколы красоты? И другие психические расстройства женщин

Бодипозитива стало слишком много, настолько много, что это уже становится, мягко говоря, неприятным. Женщины словно сошли с ума и стали выпячивать все свои недостатки на всеобщее обозрение, требуя признать красивыми свою лень и нездоровое сознание.

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