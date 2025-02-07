В Госдуме РФ заявили о применении странами НАТО экстремизма против России

Использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны против России фиксирует комиссия Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев, 7 февраля сообщает пресс-служба комиссии.