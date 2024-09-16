МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киев с подачи кураторов из США готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара" по детскому учреждению с многочисленными жертвами, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
Укропской подлости нет предела. Даже собственных детей им не жалко.
Комментарии
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Регина Толстоброва
Киевские террористы воевать не могут. только занимаются клеветой и инсценировками разными. Пусть ч то хотят то и делают. нам не надо оправдываться перед всяким дерьмом. весь мир и так знает какие украинцы и на что способны. Зеля не он был бы. если бы что нибудь не изобрел. Бог увидит. кого обидит.
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16 час.
Олег Самойлов
Майдауны ни перед чем не остановятся для того, чтобы насрать России и НА Россию...
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12 час.
ninikooo Митусова
Твари! Если у них мадамЗеленская за доллары продает детей на органы и педофилам то, что говорить об остальных кастрюлеголовых?! Мразота!!!!
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11 час.
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