Укропской подлости нет предела. Даже собственных детей им не жалко.

Регина Толстоброва

Киевские террористы воевать не могут. только занимаются клеветой и инсценировками разными. Пусть ч то хотят то и делают. нам не надо оправдываться перед всяким дерьмом. весь мир и так знает какие украинцы и на что способны. Зеля не он был бы. если бы что нибудь не изобрел. Бог увидит. кого обидит.