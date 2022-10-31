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Изменившийся внешний вид Эвелины Бледанс без косметики удивил поклонников

Изменившийся внешний вид Эвелины Бледанс без косметики удивил поклонников

Российская телеведущая Эвилина Бледанс в своих соцсетях опубликовала видео с отдыха в Турции. Внешний вид актрисы на утренних кадрах из виллы, на которой Бледанс отдыхает с сыном, удивил поклонников.

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