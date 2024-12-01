Стабильность и интеграция. Почему Республика Беларусь не стала Украиной

На сегодняшний день Республика Беларусь остаётся одной из самых стабильных постсоветских стран. В ней нет ни экономического хаоса, ни внутреннего раскола, ни «майданных» практик, ни системного (и самоубийственного) конфликта с Россией.
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