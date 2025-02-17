В Адыгейской республиканской гимназии прошли XI соревнования по спортивному туризму

15 февраля 2025 года в спортивном зале Адыгейской республиканской гимназии прошли XI соревнования по спортивному туризму среди обучающихся РЦ ДОД на искусственном рельефе – «Памяти друзей», посвященные 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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