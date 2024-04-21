Петербургский музей представляет премьеру «Мейергольда»

В Санкт-Петербурге в Государственном музее театрального и музыкального искусства зрителям представят новую театральную постановку «Мейергольд», посвященную молодым годам известного режиссера Всеволода Мейерхольда, передает ТАСС.
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