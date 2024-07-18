Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в государственной измене

Житель Великого Новгорода был задержан подозреваемым в госизмене, как сообщили в УФСБ по региону. По информации ведомства, данный индивид, работавший на предприятии ВПК, связался с представителем ГУР МО Украины и выполнял его поручения.
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