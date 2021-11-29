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Впечатления от нового Hyundai Tucson в комплектации Visioner с дизельным двигателем

Впечатления от нового Hyundai Tucson в комплектации Visioner с дизельным двигателем

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! В данной статье я хотел бы познакомить Вас со своими впечатлениями от интерьера корейского кроссовера Hyundai Tucson, который совсем недавно пережил глобальное обновление и теперь это автомобиль 4-го .

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