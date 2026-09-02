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Новости Брянска

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Брянские поисковики обнаружили останки 90 красноармейцев в рамках Международной «Вахты памяти»

Брянские поисковики обнаружили останки 90 красноармейцев в рамках Международной «Вахты памяти»

В Смоленской области завершились масштабные раскопки в рамках «Вахты памяти», в которых участвовали поисковики из 14 регионов России и Беларуси.

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