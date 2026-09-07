Willy Woo допустил переход биткоина на цикл продолжительностью до восьми лет

Аналитик Willy Woo считает, что привычный четырехлетний рыночный цикл биткоина может постепенно уступать место более продолжительному периоду продолжительностью от шести до восьми лет.
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