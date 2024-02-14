Путин подписал закон о социальных доплатах к пенсии для участников студотрядов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети и студенты, которым полагается пенсия по потере кормильца или по инвалидности, смогут получать социальную доплату к ней при работе в студенческих отрядах.
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