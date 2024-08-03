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Путин поговорил со свердловским губернатором после ЧП в Нижнем Тагиле

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с происшествием в Нижнем Тагиле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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