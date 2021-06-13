Реформа СБУ. Украина превращается в СШУ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаРеформа СБУ. Украина превращается в СШУ Фото: president.gov.ua Вчера был в зоопарке. Странное животное – кенгуру. Вроде всё как у других.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНикос ГеоргиадисТак это ж для России хорошо. Пусть принимают щеневмерлики этот закон. Чем их СБУ будет иметь меньше полномочий, тем лучше будет.Вера Попова (Дручинина)Немного недооценен Данилов. Его действия с начала этого года -узурпация власти именно СБУ - Зеленского пытались "подвинуть" и заставить "дружить" с СБУ. СБУ открыто начало строительство " третьего рейха". пытаясь перехватить для себя управление Украиной. Так что хорошо, что "хотелку обрубили."Комментировать
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